Лучшие покер-румы с фрироллами — как заработать на покере без вложений

Все о лучших покер-фрироллах — где найти и как играть

Сегодня мы рассмотрим лучшие покер-румы с фрироллами — бесплатными турнирами, на которых можно заработать реальные деньги. Это отличный способ сформировать хороший банкролл для более серьезных игр с достойными соперниками.

Виды фрироллов

Фрироллы бывают открытыми и закрытыми. Первый вид доступен для всех игроков, а вот для игры во вторые нужно найти специальный пароль в сообществах покер-румов или получить его по почте. Также доступ к приватным фрироллам можно получить в качестве бонуса за какое-либо задание. Этот вид турниров выгоднее открытых, поскольку соперников здесь меньше, а призовые более крупные.

Как узнать расписание фрироллов

Поиск расписания фрироллов почти ничем не отличается на разных покер-румах. Вам нужно только зайти в клиент покер-рума на удобном устройстве и авторизоваться. После этого откройте лобби и осмотрите список доступных игр — для обнаружения фрироллов кликните несколько раз на кнопку “бай-ин”. Добейтесь того, чтобы сверху был самый маленький бай-ин — так вы и найдете фрироллы.

Как получить пароль на приватные фрироллы

Чтобы получить доступ к закрытым фрироллам, сделайте следующее:

включите уведомления электронной почты, чтобы не пропустить пароль от покер-рума;

проверяйте сайты-партнеры покер-румов на рекламные акции, позволяющие получить пароль;

читайте покер-форумы — пользователи могут поделиться паролем с другими игроками;

регулярно проверяйте сообщества покер-румов в социальных сетях и официальные сайты.

888 Покер зачастую публикует пароли на приватные фрироллы на Фейсбуке, ПокерДом — в телеграмме, а ПокерСтарс в Твиттере.

PokerArt Series

На 888 Покер, ПокерСтарс и ПатиПокер регулярно проводится серия турниров, организованная партнерами площадки. Играя в них, можно получить более ценные призы, нежели в других фрироллах, и использовать их для формирования крепкого банкролла.

Для участия в этой серии турниров вам нужно:

Зарегистрироваться на официальном сайте в любом из этих румов — ПокерСтарс, ПатиПокер, 888 Покер через реферальную ссылку на сайте партнера. Для игры на 888 Покер обязательно поучаствуйте в 100$ PokerArt Series Free Tournament.

После выполнения этих условий вы увидите эксклюзивные фрироллы в списках турниров.

ПокерСтарс

На ПокерСтарс эти фрироллы проводятся каждую субботу в 21:00. Призовой фонд фрироллов — целых 2000$! Игроки, которые попадут в ТОП-20 кроме основного выигрыша получат возможность поучаствовать в живых играх, проводимых площадкой. Также каждые три месяца игроки, попавшие в ТОП-5 рейтинга разделят между собой дополнительные 100$.

888 Покер

Отличное предложение от 888poker: 26 турниров, среди которых самые ценные — воскресные. Каждое воскресенье игроки борются за призовой фонд 500$ и занимают позиции в рейтинге игроков. После окончания месяца турниров лучшие из них получат ценные призы.

ПатиПокер

ПатиПокер устраивает 16 фрироллов с призовым фондом 5000$. Здесь тоже ведется рейтинг игроков, и за высокую позицию покеристы получают ценные призы в конце сезона.

В какие еще фрироллы можно поиграть

Кроме серии приватных фрироллов PokerArt вышеуказанные покер-румы предлагают и другие фрироллы.

ПокерСтарс

В дополнительных фрироллах могут поучаствовать участники школы ПокерСтарс. Конечно, призовой фонд здесь отличается от ПокерАрт — всего 10$, но в школе игроки получают ценный опыт. Также в воскресенье ПокерСтарс проводят турнир “Trip to Sochi”, победив в котором вы поедете за счет платформы на живую игру в Сочи.

888 Poker

888 Покер предлагает отличные Depositors Freeroll — они проводятся по субботним дням и поиграть в них могут только те пользователи, которые внесли на свой счет депозит. А по средам 888 Покер проводит фрироллы с призовым фондом 500$.

PartyPoker

На ПатиПокер можно поучаствовать в $100 Freeroll — ежедневных турнирах, которые находятся в списке несколько раз в день. Особенность данных турниров в том, что призовой фонд получает каждый пятый участник турнира. Также здесь доступен Eastern European Freeroll, за победу в котором можно получить билет на крупный турнир с призовым фондом 300000$!

Теперь вы знаете все лучшие покер-румы с фрироллами — начинайте игру и забирайте крупные призовые!