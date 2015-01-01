Роман Романовский – биография одного из самых успешных МТТ-шников из Украины

Роман Романовский – украинский профессиональный игрок в покер, который больше известен под ником RomeoPro. Талантливый парень предпочитает играть онлайн, но иногда его можно застать и в лайв-турнирах. Он принимал участие в самых престижных покерных событиях – WSOP и WSOPE.

Участие в благотворительных марафонах

Когда Роман понял, что может зарабатывать на покере очень крупные суммы, решил жертвовать часть средств на благотворительность. Так, в 2015 году Романовский смог заработать более 70 000$. Половину этой суммы парень пожертвовал в благотворительный фонд. Своими поступками Роман подал пример многим профессиональным игрокам, которые впоследствии стали жертвовать часть выигрышей нуждающимся.

Марафон 2016 года:

В 2016 году Роман устраивает очередной благотворительный марафон. Но в этот раз счет идет не на время.

Украинец нацелен заработать не менее 600 000$, хотя на тот момент его банкролл не превышал 66 000$.

Роман заявил, что по результатам игры пожертвует на благотворительность 2/3 своего выигрыша.

До старта SCOOP Романовский выиграл более 350 000$. Но планы юного покериста изменились. Вместо 600 000$ он решает отдать в благотворительный фонд 1 000 000$.

Роман пообещал, что после получения заветной суммы он покинет покер. Но когда ему удалось собрать 1 000 000$, он все же решил остаться в игре.