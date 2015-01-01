Роман Романовский – биография одного из самых успешных МТТ-шников из Украины
Роман Романовский – украинский профессиональный игрок в покер, который больше известен под ником RomeoPro. Талантливый парень предпочитает играть онлайн, но иногда его можно застать и в лайв-турнирах. Он принимал участие в самых престижных покерных событиях – WSOP и WSOPE.
Участие в благотворительных марафонах
Когда Роман понял, что может зарабатывать на покере очень крупные суммы, решил жертвовать часть средств на благотворительность. Так, в 2015 году Романовский смог заработать более 70 000$. Половину этой суммы парень пожертвовал в благотворительный фонд. Своими поступками Роман подал пример многим профессиональным игрокам, которые впоследствии стали жертвовать часть выигрышей нуждающимся.
Марафон 2016 года:
- В 2016 году Роман устраивает очередной благотворительный марафон. Но в этот раз счет идет не на время.
- Украинец нацелен заработать не менее 600 000$, хотя на тот момент его банкролл не превышал 66 000$.
- Роман заявил, что по результатам игры пожертвует на благотворительность 2/3 своего выигрыша.
- До старта SCOOP Романовский выиграл более 350 000$. Но планы юного покериста изменились. Вместо 600 000$ он решает отдать в благотворительный фонд 1 000 000$.
Роман пообещал, что после получения заветной суммы он покинет покер. Но когда ему удалось собрать 1 000 000$, он все же решил остаться в игре.
Успехи лучшего МТТ-шника Украины
Роман считается одним из самых сильных украинских покеристов. Он неоднократно признавался самым лучшим МТТ-шником Украины. В онлайн-румах его знают под ником RomeoPro.
Успехи в покере:
- В 2011 году впервые удостоился звания «Лучшего турнирного игрока»;
- 7 раз получал Triple Crown – награду, которая дается за победу в 3 серьезных соревнованиях в течение 7 дней;
- По числу завоеванных корон Романовский занимает седьмую строчку в мировом рейтинге.
За покерную карьеру Роман выиграл в покер более 10 000 000$. Ему удавалось 9 000 раз попадать в призы, из которых:
- 312 побед;
- 218 2-х мест;
- 232 3-х мест.
Интересные факты из жизни покериста
Пока что Роман не собирается бросать покер, поэтому его покерная карьера продолжается. Несмотря на юный возраст, Романовскому уже есть, что вспомнить.
Факты из жизни Романа:
- Является членом тренерского состава bitBstaking;
- Категорически отказывается от употребления мясопродуктов;
- Любит делать ставки на собственные успехи в покере;
- Никогда не пользуется статистическим софтом в онлайн-игре;
- Принципиально отказывается от участия в турнирах для хайроллеров.
Роман играл в разных покер-румах, и не везде он использовал никнейм RomeoPro. В ПатиПокер он известен под ником SunityWaterline, а в iPoker и 888 Poker украинец зарегистрирован как Romeopro33.
Перспективы
Как сообщает сайт casinos-play.net, Роман собирается в скором времени возобновить практику с благотворительными марафонами. Покерист планирует собрать еще 1 000 000$, а также получить звание чемпиона в онлайн-игре. Парень намерен заработать профит в 5 000 000$ и банкролл в 20 000 000$.
Как заявляет сам покерист, он пока что не намерен бросать покер. Также Роман не собирается переходить из онлайн в офлайн-покер. Как утверждает сам Роман Романовский, дистанционная игра для него очень удобна.