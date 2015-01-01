Кращі новобудови Голосіївського Району

Кращі новобудови Голосіївського району, який вважається одним з найбільш комфортних і зручних для життя в Києві, відрізняються великою різноманітністю житла і планувань майбутніх квартир. Житлові комплекси зводяться з урахуванням фінансових можливостей потенційних покупців. Новобудови Голосієво відносяться, в основному, до економ-класу, але є і ЖК бізнес-класу.

Новобудови Голосіївського Району

Поруч з житловими кварталами і будинками знаходяться історичні та архітектурні пам’ятки, об’єкти соціальної та транспортної інфраструктури. Знайти затишне містечко, щоб провести кілька годин поза домом, не складе труднощів. Мешканці можуть не переживати за власну безпеку та безпеку своїх близьких. ЖК в Голосієво матимуть закриту або обгороджену територію, охорону і системи відеоспостережень.

ЖК Метрополіс

Адреса: м Київ, вул. Академіка Заболотного, 1.

Забудовник: будівельна компанія «DIM».

Клас: комфорт.



ЖК Метрополіс буде обладнаний всім необхідним для життя. На території житлового комплексу буде побудований дитячий сад і власна автомобільна стоянка. Територія, що відноситься до дому, буде обгороджена і знаходитися під охороною, так само обов’язковим буде відеоспостереження. У кожному під’їзді буде консьєрж, а це значить, що сторонні особи ніяк не зможуть потривожити спокій і безпеку мешканців житлового комплексу.

ЖК Шоколад

Адреса: м Київ, вул. Академіка Лебедєва, 1.

Забудовник: ФСК «Пагода».

Клас: економ.



ЖК Шоколад вдало розташований, за 15 хвилин можна дійти пішки до таких столичних пам’яток, як парк Феофанія, музей народного побуту «Пирогова» і Свято-Пантелеймонівський монастир. У сімнадцяти поверховому будинку буде мансарда, в будинку 40 квартир, а в квартирах від 1 до 4 кімнат. Житловий комплекс обладнаний власною котельнею, є гостьова парковка для автомобілів. Територія озеленена та доглянута.

ЖК Голосієво

Адреса: м Київ, вул. Голосіївська, 13.

Забудовник: Міськжитлобуд.

Клас: економ.



ЖК Голосієво має на своїй території абсолютно все, що може тільки стане в нагоді для життя. На першому поверсі розташовуються аптека і магазини. Територія житлового комплексу огороджена, знаходиться під цілодобовою охороною і ведеться безперервне відеоспостереження. Є так само підземна і наземна парковка, яка вміщує майже тисячу одиниць автотранспорту, є дитячі та спортивні майданчики. Зовсім близько від ЖК «Голосієво» розташовується школа.

ЖК Голосіївський сади

Адреса: м Київ, вул. Академіка Кащенка, 113.

Забудовник: будівельна компанія ЖК Голосіївські сади.

Клас: економ.

Дуже вдале розташування житлового комплексу Голосіївські Сади дозволить менш, ніж за 15 хвилин неспішним кроком дістатися до школи, шпиталя, автобусної зупинки і магазинів. Територія житлового комплексу озеленена, має дитячий майданчик і гойдалки і затишну терасу біля будинку. ЖК «Голосіївські сади» складається з одного будинку, в якому 12 житлових квартир. Гостьовий паркінг розрахований на парковку 14 автомобілів.

ЖК Голосіївський квартал

Адреса: м Київ, вул. Академіка Вільямса, 6Б.

Забудовник: житлово-будівельний кооператив Голосіївський квартал.

Клас: економ.

Віддалене розташування від центру столиці не створює великого дискомфорту мешканцям житлового кварталу. Міська суєта не турбуватиме спокій людей, які проживають в ЖК Голосіївський квартал. Житловий комплекс складається з двох будинків, 5 поверхів в кожному. Територія обгороджена і висвітлюється в темний час доби. Є гостьова автомобільна парковка.

ЖК Мандарин

Адреса: м Київ, вул. Сергія Колоса, 1.

Забудовник: будівельна компанія «Townhouse Ukraine».

Клас: економ.

У ЖК Мандарин одним з головних переваг цього житлового комплексу є його близьке розташування до центру і до навколишнього його інфраструктурі, близько 25-35 хвилин. Кількість будівель в цьому ЖК невелике, є пара гостьових автостоянок, цілодобове відеоспостереження, наявність консьєржа в під’їздах.

ЖК Тридцять восьма перлина

Адреса: м Київ, вул. Жилянська, 68.

Забудовник: KADORR Group.

Клас: бізнес.

ЖК Тридцять восьма Перлина є високорівневим, в основному розрахований на що відбулися бізнесменів, чиновників або держслужбовців. За проектом планується побудувати окрему енергетичну підстанцію, автостоянку на цокольному поверсі в яку помістяться до ста машин. Вся навколишня інфраструктура розташована в межах 15-20 хвилин. Перші поверхи даного ЖК будуть реалізовуватися під бізнес, офіси і так далі.

ЖК Нова Англія

Адреса: м Київ, вул. Михайла Максимовича, 24.

Забудовник: будівельна компанія «Royal Hous».

Клас: бізнес.



Головною особливістю цього житлового комплексу Нова Англія є його англійський стиль споруди, а так само те, що будинки будуть мати окремі назви. ЖК досить великий, на цокольному поверсі буде автостоянка, розрахована до 2500 автомобілів. Територія охороняється, присутній ландшафтний дизайн.