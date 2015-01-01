Карнавальные костюмы к Новому году

До наступления Нового года осталось не так уж и много времени – чуть больше месяца. А, это значит, что не только организации и компании будут устраивать свои праздничные корпоративы, но и детские садики и школы также будут устраивать новогодние утренники, где каждый ребёнок будет в своём карнавальном костюме. И, хотя сегодня в продаже есть много вариантов маскарадных костюмов, всё-таки лучше костюма, который вы сделаете своими руками, вы вряд ли сумеете найти. Поэтому, наберитесь творческого потенциала и вдохновения (в последнем, кстати, может помочь Интернет, где есть много свежих и интересных идей, к примеру, как сделать цыганский костюм своими руками), приобретите необходимые материалы (костюм должен быть ярким и броским), выделите пару часов своего личного времени, и приступайте к изготовлению праздничного наряда для своего ребёнка. Кстати, если ваше чадо примет участие в этом процессе пошива костюма – это будет просто замечательно. Привлеките его к разработке эскиза такого костюма, поручите выполнение посильной работы – тогда, результат вашего совместного творчества обязательно порадует вас обоих, к тому же, вы проведёте время вместе, общаясь, а это тоже очень полезно.

Если ребёнку предоставили возможность самостоятельного выбора персонажа для карнавального наряда – предоставьте ему такую возможность. Может быть, это будет его любимый мультяшный герой, а возможно – персонаж из его любимой книги. Отнеситесь с пониманием к его выбору, ведь, это его праздник.

Новый год – веселый праздник, поэтому, примерить на себя карнавальные костюмы могут и подростки постарше. Молодёжная вечеринка в карнавальных костюмах будет намного интереснее простого новогоднего молодежного корпоратива. А, если завершит её выбор победителя, у которого был самый оригинальный маскарадный костюм – стимул посидеть пару вечеров над изготовлением самого необычного костюма будет налицо. И, пускай призом будет яркая ёлочная игрушка или блестящая мишура – приз всегда остаётся призом, ради которого можно постараться…