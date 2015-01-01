Балки в строительстве

Для того, чтобы построенное вами сооружение или строительная конструкция были надежными и прочными, вы должны учесть всё, вплоть до самых маленьких мелочей. В том числе, вы должны правильно выбрать те материалы, которые смогут справиться с возложенной на них строительной нагрузкой. Да-да, для того, чтобы построить дом – не достаточно будет просто возвести стены из кирпичей и блоков, вам понадобится ряд конструктивных элементов, в числе которых будет и балка стальная. Относительно последней можно сказать, что этот конструктивный элемент представляет собой наклонный или горизонтальный брус, который работает преимущественно на изгибе. Так, как показывает практика, такая балка, которая располагается горизонтально, может воспринимать поперечную вертикальную весовую нагрузку всей конструкции. Однако, всегда стоит учитывать во время строительства и возможное влияние горизонтальных вероятных поперечных сил – к числу таких сил относят ветровую нагрузку при колебаниях самой конструкции. Балка под весом, в свою очередь, может воздействовать на опоры, роль которых могут выполнять стены, колонны, подвесы или другие горизонтальные балки – перекладины. После этого нагрузка передаётся дальше и воспринимается конструктивными элементами всей конструкции, которые работают на сжатии.

Что же касается показателей прочности качества самой балки, то на этот показатель влияют такие факторы, как форма балки в области поперечного сечения, а также, её площадь, длина балки, материал, из которого изготавливается сама балка (в нашем случае это сталь), а также, способ крепления самой балки.

Если говорить о наиболее часто используемых параметрах, то это балки из стали, с поперечным типом сечения или с двутавровым сечением – последние используют при постройке мостов или каркасов зданий. Тавровые балки, балки с полым профилем, балки с угловым профилем сечения и швеллеры также часто используются в строительстве.

В зависимости от своего функционального назначения такие балки могут быть нормальными, широкополыми или колонными…