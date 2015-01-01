Экзотическая проституция на любой вкус!

Проституция на протяжении тысячелетий сопровождала человечество, являясь для одних предметом ненависти, а для других необходимостью. С веками менялся не только образ проститутки но и развивалось их умение. Современные проститутки Сочи или проститутки Нью-Йорка существенно расширили список услуг, а также разнообразили старый как мир банальный секс новомодными тенденциями.

Если раньше занятие сексом сводилось к стандартному механическому удовлетворению, то сейчас девушки легкого поведения это источник психологической и физической разрядки и если уж говорить о возможностях то стоит остановиться хотя бы на нескольких пунктах.

БДСМ

Как бы не был мужчина силен физически и духовно, даже этому самцу необходима разрядка и БДСМ, что можно перевести как позволение властвования, доминирования, унижения над собой позволит удовлетворить латентные качества характера. Как бы это не сомнительно звучало но быть наказанным, да еще и анонимно – это пожалуй одна из потаенных мужских фантазий. Зато выйдя от такой властной и суровой дамы, самец вновь готов к покорению своей жизни и преодолению преград.

Девственность

Не секрет, что мужчины по природе своей это завоеватели, которые во всем желают быть первыми и если секс, а именно занятие сексом с девственницей также входит в число их внутренних пожеланий. И если в жизни такой эксперимент может закончится плачевно то с проституткой-девственницей все пройдет просто отлично. Благодаря современным технологическим возможностям девственность можно восстановить хирургическим путем, причем неоднократно. Такой способ хоть и малоприятен, но зато очень хорошо оплачивается мужчинами, которым захотелось испытать именно этот вид услуг.

Экзотика

Большую популярность набирают девушки не европейской внешности, а именно азиатки или негритянки. Само ощущение, что эти девушки вообще не похожи ни на одну из привычных внешностей уже вызывает бурю новых эмоций, что и является привлекательным для капризных клиентов.

Транс

Секс с трансвеститом, пусть и редок, но тем не менее также входит в число не банальных увлечений, которые хотят попробовать некоторый процент мужчин хотя бы из любопытства. Здесь уже играет чувство непонятного и запретного плода, что также привлекает определенных клиентов.

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