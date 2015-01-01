Экзотическая проституция на любой вкус!

Автор: 17 Март 2015, 6:48 Рубрика Интересное.

Экзотическая проституция на любой вкус! Проституция на протяжении тысячелетий сопровождала человечество, являясь для одних предметом ненависти, а для других необходимостью. С веками менялся не только образ проститутки но и развивалось их умение. Современные проститутки Сочи или проститутки Нью-Йорка существенно расширили список услуг, а также разнообразили старый как мир банальный секс новомодными тенденциями.

Если раньше занятие сексом сводилось к стандартному механическому удовлетворению, то сейчас девушки легкого поведения это источник психологической и физической разрядки и если уж говорить о возможностях то стоит остановиться хотя бы на нескольких пунктах.

БДСМ

Как бы не был мужчина силен физически и духовно, даже этому самцу необходима разрядка и БДСМ, что можно перевести как позволение властвования, доминирования, унижения над собой позволит удовлетворить латентные качества характера. Как бы это не сомнительно звучало но быть наказанным, да еще и анонимно – это пожалуй одна из потаенных мужских фантазий. Зато выйдя от такой властной и суровой дамы, самец вновь готов к покорению своей жизни и преодолению преград.

Девственность

Не секрет, что мужчины по природе своей это завоеватели, которые во всем желают быть первыми и если секс, а именно занятие сексом с девственницей также входит в число их внутренних пожеланий. И если в жизни такой эксперимент может закончится плачевно то с проституткой-девственницей все пройдет просто отлично. Благодаря современным технологическим возможностям девственность можно восстановить хирургическим путем, причем неоднократно. Такой способ хоть и малоприятен, но зато очень хорошо оплачивается мужчинами, которым захотелось испытать именно этот вид услуг.

Экзотика

Большую популярность набирают девушки не европейской внешности, а именно азиатки или негритянки. Само ощущение, что эти девушки вообще не похожи ни на одну из привычных внешностей уже вызывает бурю новых эмоций, что и является привлекательным для капризных клиентов.

Транс

Секс с трансвеститом, пусть и редок, но тем не менее также входит в число не банальных увлечений, которые хотят попробовать некоторый процент мужчин хотя бы из любопытства. Здесь уже играет чувство непонятного и запретного плода, что также привлекает определенных клиентов.

На этом перечень нововведений не заканчивается, так как эта популярность данной отрасли не угасает. Обо всем этом и многом другом вы сможете узнать тут, где подробно рассказано много интересного из мира сексуальных услуг.

add your comment add this to delicious add this to digg share this on facebook Stumble this item

Информеры