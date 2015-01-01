Nirvana: жизнь и смерть великого Кобейна

«Nirvana» – группа, чей вклад в развитие андеграунд-музыки сложно переоценить. Песни «Nirvana» слушать не перестают и по сей день, а имя легендарного Курта Кобейна до сих пор не сходит с уст фанатов. Однако и по сей день загадочными остаются обстоятельства гибели Кобейна.

Незадолго до

Трагедия, произошедшая 5 апреля 1994 года, всколыхнула весь мир – Курта Кобейна, кумира и любимца миллионов, успешного музыканта и талантливого исполнителя, не стало. Различные версии того, что же на самом деле произошло, продолжают существовать и по сей день, однако нам уже, должно быть, никогда не узнать, что же на самом деле произошло в тот роковой день. Далекий 1994 год был не из легких для Кобейна: отношения с женой Кортни Лав значительно ухудшились, кроме того, подливала масла в огонь и серьёзная героиновая зависимость музыканта. Надо заметить, что весной, за месяц до того самого события, несколько раз Курт Кобейн был замечен за попытками покончить жизнь самоубийством, однако это были всего лишь догадки, опровергаемые самим Кобейном. За пару недель до трагедии жене музыканта и коллегам удалось все-таки уговорить Курта Кобейна пройти курс лечения в клинике, во время которого, казалось, ничто не предвещало беды: музыкант был в хорошем расположении духа и достаточно приветлив. Вскоре, однако, он покинул больницу. Ни друзья, ни жена не знали о местонахождении Кобейна.

Правда или ложь

Утро 8 апреля 1994 года не предвещало ничего плохого для электрика Гэри Смита. Приехав по очередному заказу для установки системы безопасности, мужчина несколько раз позвонил в дверь, но никто не открыл. Тогда сквозь окно Гэри Смит увидел мужчину, лежащего в комнате на полу. По ружью, лежащему рядом и следам крови, он понял, что дело плохо, и позвонил в полицию. Официально установленной версией, конечно, стало самоубийство. Орудие убийства, а также найденная рядом предсмертная записка не оставляли места сомнениям. Однако расследование частного детектива пролило несколько иной свет на событие: оказывается, полиция крайне непрофессионально провела расследование, а почерк на предсмертной записке отличался от почерка самого Кобейна. Получалось, что версия с заказным убийством кумира миллионов имела право на существование. Как бы там ни было и что бы ни произошло на самом деле, Курт Кобейн, его музыка и память о нем продолжают жить и по сей день в сердцах миллионов благодарных слушателей по всему миру. А скачать бесплатно музыку «Нирваны», которая поистине бессмертна, можно на сайте Киберград.