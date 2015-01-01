Немного о проституции

Проституция – бич и благо общества, сопровождающее человечество на всем протяжении эволюции от древних веков до наших дней. Можно с уверенностью сказать, что и в будущем эта профессия не утратит своей актуальности и статус «бича и блага» по-прежнему будет разделять «армию» сторонников того или иного понятия. Хотя, если рассматривать плюсы и минусы проституции то становится ясным – эта профессия, несмотря на негатив определенной части населения, все же обязана жить и процветать. Возьмем, к примеру проституток сочи, о которых можно почитать подробнее на сайте, или окунуться в плюсы и минусы в данном материале.

Плюсы проституции для проституток и для клиентов

Как ни странно, но плюсы в данной профессии все же существуют. Почему странно? Скорее всего из-за того что их не видят те, кто громче всех кричит об аморальности и всем прочем. Итак, проституция идеально подходит девушкам, которые любят общение и секс. Общения тут вдоволь, как и секса, но за это еще и деньги платят. Соответственно, занимаясь проституцией можно неплохо заработать без образования, опыта и знаний, а опираясь исключительно на природную красоту и сексуальность.

Проституция позволяет создавать свой собственный график работы. К тому же, постоянное общение с мужчинами, дает шанс повстречать состоятельного клиента, который возможно захочет одарить красотку, а в некоторых случаях даже взять в жены.

Плюсы есть и для тех, кто прибегает к услугам проституток. Во-первых, у мужчин есть возможность получить секс в любой момент, без необходимости продолжительного ухаживания и походов на свидания. Во-вторых, практически нет ограничений, ведь девушки знают, на что идут и позволят воплотить все самые сокровенные сексуальные фантазии.

Минусы проституции для проституток и клиентов

К минусам следует отнести ряд побочных негативных явлений, начиная от рисков связанных с общением с не всегда вежливыми и трезвыми клиентами, которые оплатив время, могут позволить себе вести себя грубо. Нельзя не упомянуть риски связанные со здоровьем. Тесные контакты с большим количеством людей, а также беспорядочные половые связи также увеличивают шансы «подцепить» заболевание.

Для клиентов минусов практически нет, если предохранятся во избежание венерических заболеваний и следовать элементарным правилам гигиены. Один из минусов все же стоит озвучить и он связан с подавлением инстинкта. Возможность купить девушку снижает инстинкты, которые и ведут к продолжению рода. Добиваясь женщин на протяжении веков, мужчины всегда находятся в хорошей психологической форме. Так что попросту нужно сделать выводы и не прибегать к услугам проституток часто.