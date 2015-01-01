21 грудня названо фіналістів проекту Х-фактор 5

21 грудня в ефір вийшла чергова програма шоу «Х-Фактор 5». У фіналі проекту виступили три учасники — Кирило Каплуновський з Дзержинська Донецької області, Дмитро Бабак з Луганської області і тріо «Екстрім» з Луганська.

У прямому ефірі вони виконали по три пісні, серед яких був дует із зіркою. Луганські міліціонери співали з Олегом Скрипкою, Бабак виконав дует з Сарою Конор, а Каплуновський — з Гуру.

За результатами глядацького голосування до суперфіналу проекту пройшли двоє — Дмитро Бабак і тріо «Екстрім», — повідомляє rivnist.in.ua.

Після оголошення результатів в соцмережах спалахнула хвиля обурення з боку глядачів. Багато фанів проекту почали писати, що результати голосування підтасовані.

«Ясна річ, що все куплено, але блін, я в шоці. З яких пір канал СТБ такий тупий, це ж рейтинг для них, за Кирила боліло більше людей, ніж у Бабака та Екстрім разом узятих!!!», — написала одна з користувачок «ВКонтакте».

«ІКС-ФАКТОР КУПЛЕНИЙ! НАЙКРАЩІ ПІШЛИ ІРА, КИРИЛ…. Залишився Бабак який співає типові пісні, і Тріо яких тягнуть з початку шоу… І ще тут говорять про чесність. Немає сенсу дивитися Ікс фатор, НЕ ЧЕСНЕ ШОУ «, — пише інша фанатка проекту.

Настороженість у глядачів викликав і той факт, що обидва учасника які залишились у проекті представляють підконтрольні ЛНР території.

«Я розумію, що в Луганську зараз несолодко. Але протягувати слабких заради слізних історій — це щонайменше нечесно», — написав один з глядачів.

Відзначимо, що Каплуновський з самого початку проекту вважався одним з лідерів.