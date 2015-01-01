Современные студенческие будни

Помните свои студенческие годы? Чего вам меньше всего хотелось в этот период? Конечно же, учиться, сидеть за учебниками, писать контрольные, курсовые и, наконец – дипломную работу. Тратить лучшие годы своей жизни на это не хочется и современным студентам. Правда, если наши родители всё-таки вынуждены были жертвовать своей свободой и грызть гранит науки самостоятельно, современная студенческая молодежь имеет куда больше возможностей и ресурсов не лишать себя всех прелестей студенческой жизни. Так, к примеру, сегодня, вместо того, чтобы ходить в библиотеки, стоять в очереди на редкую книгу или необходимый вам для подготовки учебник, писать конспекты – достаточно просто зайти в Интернет, ввести в поисковую систему нужный вам запрос, как за считанные секунды на вашем экране появится полный список той информации, которую вы искали. Вам просто необходимо будет скопировать её на свой компьютер или на флешку, и уже оттуда, с помощью принтера, распечатать. Ваш конспект готов.

Что же касается развлечений студентов, то, сегодня вариантов провести время интересно и получить от этого удовольствие тоже стало намного больше, чем это было десять-двадцать лет назад. Так что, всем те, кто желает ощутить преимущества современной студенческой жизни – просто, необходимо вновь вернуться в аудитории института…